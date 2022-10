Fluminense vence o Avaí fora de casa e volta ao G4

Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 21:33 horas

Vitória deixou o Tricolor na quarta colocação do Brasileirão, com 54 pontos

Florianópolis – Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16/10), o Fluminense venceu o Avaí na Ressacada. Com 3 a 0 no placar, a equipe chegou aos 54 pontos e voltou ao G4 da competição.

Em jogo movimentado, o Tricolor dominou o meio de campo e conseguiu se impor fora de casa. Germán Cano, David Braz e Martinelli foram os responsáveis pelos gols da vitória.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo (16/10) para o clássico diante do Botafogo, às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

Buscando o gol desde o primeiro minuto de jogo, Germán Cano arriscou quase do meio de campo para defesa tranquila do goleiro. Novamente com o argentino, a equipe teve boa chance aos 6 minutos. Yago Felipe recebeu pela direita e cruzou para Cano, que de carrinho alcançou a bola, mas o goleiro evitou o gol. Aos 12, foi a vez de Jhon Arias achar Cano na área. O artilheiro pegou de primeira, mas sem muita força, não ofereceu perigo ao adversário.

O Fluminense voltou a assustar aos 17 minutos, com ele, mais uma vez. Após receber belo passe de Martinelli, Cano ficou de cara para o gol, limpou o goleiro, mas o zagueiro conseguiu recuperar. Aos 20, o argentino recebeu de Yago e parou no goleiro. Já aos 24, o atacante finalmente balançou as redes. Após Yago Felipe encobrir o goleiro e parar no travessão, Cano aproveitou o rebote e cabeceou para o fundo do gol.

Aos 31 minutos, o camisa 14, pelo lado direito, tentou a finalização cruzada e o goleiro ficou com a bola. Aos 33, Martinelli, de fora da área, tirou tinta da trave. Com o Fluminense controlando o jogo, David Braz ampliou o marcador ainda na primeira etapa. Aos 40, após cobrança de escanteio de Arias, o zagueiro marcou de cabeça.

Segundo tempo

Em boa jogada coletiva, a primeira chance de perigo do Tricolor no segundo tempo veio aos 15 minutos. André saiu jogando desde a defesa, tocou para Ganso, e a bola ainda passou por Martinelli, que rolou para Yago finalizar muito próximo ao gol. Aos 17, em nova grande jogada de pé em pé, o Fluminense chegou ao terceiro gol com Martinelli, que finalizou com categoria após receber de Arias.

O Tricolor seguiu no controle da partida, e voltou a assustar aos 37 minutos, quando Arias cobrou escanteio, Matheus Martins desviou e Felipe Melo mandou para fora. Com o jogo controlado, a equipe manteve um ritmo mais tranquilo e saiu vitoriosa.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

16/10/2022, 19h00 – Ressacada

Avaí (0)

Vladimir; Kevin (Marcinho), Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura (Kazu), Bruno Silva e Rômulo (Lucas Silva); Renato, Pottker (Eduardo) e Bissoli (Nathan). Técnico: Lisca

Fluminense (3)

Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Manoel e Calegari; André, Martinelli (Matheus Martins), Yago Felipe (Alexandre Jesus) e Paulo Henrique Ganso (Felipe Melo); Jhon Arias (Michel Araújo) e Germán Cano (Willian Bigode). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Cano (24′ 1T), David Braz (40′ 1T) e Martinelli (17′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Renato e Eduardo (AVA)

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira