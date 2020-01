Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 23:34 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense venceu o clássico Fla-Flu da Taça Guanabara na noite desta quarta-feira (29/01), no Maracanã. A vitória veio com um golaço de calcanhar de Nene e embalada pela torcida Tricolor, que fez uma linda festa. Em uma partida bastante disputada, o time do técnico Odair Hellman soube impor seu ritmo de jogo, teve uma bola na trave e boas chances de ampliar o placar. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Flu segue 100% no Estadual e enfrenta o Boavista no sábado (01/02), às 19 horas, no Maracanã, pela 5ª rodada da competição.

Toggle navigation

Fluminense

29/01/2020 22:40 – EM FUTEBOL

Fluminense vence o Flamengo com gol de Nene de calcanhar

Tricolor supera rival por 1 a 0 e segue 100% na Taça Guanabara

Compartilhe

Seja Sócio e tenha vantagens na compra de ingressos, além de descontos em vários parceiros. Faça o Fluminense mais forte e escolha um plano agora!

O Fluminense venceu o clássico Fla-Flu da Taça Guanabara na noite desta quarta-feira (29/01), no Maracanã. A vitória veio com um golaço de calcanhar de Nene e embalada pela torcida Tricolor, que fez uma linda festa. Em uma partida bastante disputada, o time do técnico Odair Hellman soube impor seu ritmo de jogo, teve uma bola na trave e boas chances de ampliar o placar. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Flu segue 100% no Estadual e enfrenta o Boavista no sábado (01/02), às 19 horas, no Maracanã, pela 5ª rodada da competição.

O JOGO

Miguel cobrou escanteio perigoso e o goleiro afastou a bola aos 8 minutos. Gilberto invadiu a área e tentou o chute aos 10, mas a defesa tirou. Nene chutou cruzado aos 13 minutos e a bola passou muito perto da meta adversária. Flu tentou a troca de passes com Matheus Alessandro, Nene e Miguel, mas a zaga fez o corte aos 26 minutos. Bom lance aos 28, quando Yago Felipe lançou Miguel na área, ele disputou com o goleiro e Gabriel Batista ficou com a bola. Aos 37 minutos, Nene fez bela cobrança de falta e a bola parou na trave, quase o primeiro do Tricolor.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Nene cobrou falta próximo à área e Digão subiu para cabecear, mas a bola saiu pela linha de fundo. Nene recebeu pela direita e chutou forte, a bola desviou e saiu em escanteio aos 13 minutos. Na cobrança de Miguel, Gilberto cabeceou forte para fora. Aos 24 minutos, Yago Felipe cruzou na área e Nene, de calcanhar e cheio de estilo, mandou para o fundo das redes: 1 a 0 Flu! Yago Felipe tentou o chute de fora da área aos 38 e a bola passou muito perto. Nos acréscimos, Nene recebeu de Gilberto e deixou Felippe Cardoso na cara do gol, mas o goleiro ficou com a bola.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO CARIOCA 2020 – Taça Guanabara – 4ª RODADA

Maracanã – Rio de Janeiro/RJ

Flamengo (0)

Gabriel Batista; João Lucas, Rafael Santos, Hugo Moura e Ramon; Vinícius Souza, Richard e Pepê (Guilherme) ; Yuri (Wendel), Bill (Lucas Silva) e Rodrigo Muniz.

Técnico: Maurício Souza

Fluminense (1)

Muriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Henrique, Hudson (Dodi) e Yago Felipe; Nene, Miguel (Felippe Cardoso) e Matheus Alessandro (Lucas Barcelos).

Técnico: Odair Hellmann

Gol: Nene (24’/2T) – FLU

Cartões amarelos: Digão, Egídio, Miguel, Yago Felipe e Hudson (FLU); João Lucas, Rafael Santos, Hugo Moura e o técnico Maurício Souza (FLA)

Arbitragem: Rodrigo Carvalhães de Miranda, auxiliado por Diogo Carvalho Silva, Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Carlos Eduardo Nunes Braga.