Fluminense vence o Flamengo e assume a vice-liderança do Brasileirão

Matéria publicada em 18 de setembro de 2022, 19:05 horas

Gols de Ganso e Nathan garantiram a vitória do Tricolor por 2 a 1 no clássico

Rio – O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 48 pontos, ultrapassou o rival e reassumiu a vice-liderança da competição.

Em partida movimentada, o Fluminense impôs seu estilo de jogo, foi efetivo e, com gols de Ganso e Nathan, garantiu a vitória. Defensivamente, o Tricolor também fez grande partida e Fábio, em seu jogo de número 50 com a camisa tricolor, foi um dos pilares para o resultado com grandes defesas.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo dia 28/09, quando enfrenta o Juventude, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

Aos 7 minutos, Matheus Martins desceu pelo lado esquerdo e conseguiu o cruzamento para Cano, que desviou para fora. Aos 8, o Tricolor roubou a bola no campo de ataque e Cano finalizou por cima do gol. Aos 18, após bate-rebate, André pegou a sobra, limpou a jogada e tentou a batida no canto, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 34 minutos, Caio Paulista avançou pelo meio da defesa adversária, a bola sobrou para Jhon Arias que cruzou na área e o chute de Cano foi bloqueado. Aos 40, André demonstrou sua grande visão de jogo ao achar belo passe para Matheus Martins, que bateu fraco para a defesa do goleiro. No rebote, Cano buscou a bola e sofreu pênalti. Ganso cobrou com muita categoria e abriu o placar para o Tricolor.

Segundo tempo

No primeiro minuto da segunda etapa, o Fluminense foi para cima e Cano rolou para Matheus Martins, que mandou pela linha de fundo. Aos 23, Nathan, que havia acabado de entrar, arriscou de fora da área para a defesa do goleiro. Aos 27, Ganso cobrou falta direto na barreira.

Aos 30 minutos, após cobrança de falta rápida de Ganso e cruzamento de Cano, Martinelli, na linha de fundo, cruzou e Nathan cabeceou para o fundo das redes, ampliando para o Time de Guerreiros. Aos 37, Gabriel diminuiu para o adversário. Aos 51, após receber belo passe de Samuel Xavier, Willian Bigode bateu rasteiro para a defesa do goleiro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

18/09/2022, 16h – Maracanã

Flamengo (1)

Santos; Rodinei (Matheus França), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Victor Hugo), João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro (Marinho) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Pedro e Gabriel. Técnico: Dorival Jr.

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo) e Paulo Henrique Ganso (Yago Felipe); Matheus Martins (Nathan), Jhon Arias (Cristiano) e Germán Cano (Willian Bigode). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Gabriel (37′ 2T) (FLA); Paulo Henrique Ganso (44′ 1T) e Nathan (30′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Gabriel (FLA); André, Fábio, Nathan e Samuel Xavier (FLU)

Cartões vermelhos: Marinho e Everton Cebolinha (FLA); David Braz, Manoel e Caio Paulista (FLU)

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa