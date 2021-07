Fluminense vira em cima do Sport fora de casa

Matéria publicada em 10 de julho de 2021, 21:38 horas

Recife – Com dois gols do atacante Lucca, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, o Fluminense venceu o Sport, por 2 a 1, de virada, neste sábado à noite, em pleno estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE). Após esta 11ª rodada, o time carioca ficou mais perto do G6.

O Fluminense engata a terceira partida sem derrota e chega aos 17 pontos. Agora está um ponto atrás do Bahia, que tem 18 e é o primeiro time dentro do G6. Em 11 jogos, o time tricolor venceu quatro, empatou cinco e perdeu dois. Em situação completamente diferente na tabela, o Sport aparece dentro da zona de rebaixamento com sete pontos, em 17º lugar.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 41 minutos, quando Ricardinho cruzou na área e a bola bateu no braço de David Braz. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. André foi para a cobrança e não desperdiçou.

O nome da noite entrou logo no intervalo, no lugar de Nenê e mudou o rumo da partida. Depois de ter uma chance clara e parar em uma boa defesa de Maílson, Lucca marcou o gol de empate aos 21 minutos do segundo tempo. Danilo Barcelos cruzou na área e o atacante apareceu livre para escorar para o fundo das redes. O lance ainda foi analisado pelo VAR antes do gol ser confirmado.

O gol da virada saiu pouco tempo depois, aos 27 minutos. Com mais uma assistência de Danilo Barcelos, dessa vez em uma cobrança de escanteio, a bola caiu na cabeça de Lucca que nem precisou pular para testar firme para o gol.

Nos minutos finais, o Sport até fez pressão pelo empate, mas o Fluminense “sofreu na defesa, suportou a pressão adversário e comemorou a vitória.

O Fluminense, agora, concentra suas atenções para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Já na terça-feira, a partir das 19h15, vai enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai. No próximo final de semana joga pela 12ª rodada do Brasileirão. No sábado (17), o Fluminense recebe o Grêmio, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já na segunda-feira (19), o Sport joga fora de casa contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 20h.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 FLUMINENSE

SPORT – Maílson; Ricardinho (Maxwell), Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; José Welison (Gustavo Oliveira), Marcão Silva e Thiago Neves (Thiago Lopes); Tréllez (Mikael), André e Everaldo (Paulinho Moccelin). Técnico: Umberto Louzer.

FLUMINENSE – Muriel; Calegari, Manoel, David Braz e Danilo Barcelos; Wellington (Yago Felipe), Martinelli, Cazares (Matheus Martins), Nenê (Lucca) e Luiz Henrique (João Neto); Paulo Henrique Ganso (Gustavo Apis). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

GOLS – André, aos 41 minutos do primeiro tempo e Lucca, aos 21 e aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Martins, Muriel e Welligton (Fluminense).

LOCAL – Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).