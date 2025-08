Fora de casa, Vasco enfrenta o Mirassol neste sábado

Mirassol – Pela 18ª rodada do Brasileirão, Mirassol e Vasco se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol.

Este será um confronto inédito no futebol brasileiro.

O Mirassol chega embalado por uma série de oito jogos seguidos sem perder, sendo cinco vitórias e três empates. Na última rodada empatou com o Vitória por 1 a 1, em casa. O Leão ocupa a sétima posição na tabela com 25 pontos, três abaixo do G-4.

Por outro lado, o Cruzmaltino vem de uma sequência de seis jogos sem vitórias na temporada. Desde o reinício do Brasileirão, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o clube carioca não sabe o que é vencer. Na rodada passada, empatou com o Internacional por 1 a 1, no Beira-Rio. A equipe está na 16ª posição, com 15 pontos.

Além disso, o Vasco terá dois desfalques importantes para a partida. Léo Jardim e Paulo Henrique estão suspensos e não enfrentam o Mirassol. No meio de campo, Coutinho pode voltar ao time titular na vaga de David.

A partida será transmitida através do canal fechado Premiere.