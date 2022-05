Fora de casa, Voltaço é derrotado pelo ABC-RN

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 08:43 horas

Jogando no Frasqueirão, em Natal, o Volta Redonda foi derrotado por 1 a 0 pelo ABC na 5° rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Alyson marcou o gol do jogo.

O próximo compromisso do Voltaço será pela A2 do Campeonato Carioca diante do Maricá, na quinta-feira, dia 12, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

Já pela Série C, o Esquadrão de Aço volta a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas-RS, domingo, dia 15, às 18h, também no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, o ABC iniciou mais perigoso e obrigou o goleiro Dida a fazer duas grandes defesas. A mais espetacular foi após um chute de Fábio Lima de dentro da área.

Porém, a melhor chance da primeira etapa foi do Volta Redonda. Marcos Júnior pegou rebote da defesa, bateu da entrada da área e acertou o travessão.

Na volta do intervalo, o ABC procurou pressionar em busca do gol, mas pouco assustaram o goleiro Dida. Até que, aos 34 minutos, os donos da casa conseguiram abrir o placar com Alyson.

Nos minutos finais, o Esquadrão de Aço se mandou em busca do empate e assustou com o zagueiro Thomas Kayck, porém, não conseguiu evitar a derrota fora de casa.

Campeonato Brasileiro da Série C – 5° rodada

ABC-RN 1×0 Volta Redonda

(08/05/22 – estádio Frasqueirão – 18h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Júnior (Bruno Gallo) e Mauro Gabriel (Danrley); Wendson (MV), Pedrinho e Rafhael Lucas (Natan). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Alyson

Cartão amarelo: Bruno Barra e Pedrinho