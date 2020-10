Fora de casa, Voltaço é superado pelo Ituano-SP

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 22:53 horas

Itu, São Paulo – Fora de casa e com um a menos durante grande parte do segundo tempo, o Volta Redonda foi derrotado pelo Ituano-SP por 2 a 0. Com o resultado, o Voltaço se mantém na quinta colocação do grupo B, com os mesmos 14 pontos do quarto colocado Londrina-PR. Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço visita o Tombense-MG, domingo, dia 25, às 17h.

O jogo

O primeiro tempo começou com os donos da casa buscando o gol, mas parando em Douglas Borges, que fez grande defesa em chute de Matheus.

Por sua vez, o Voltaço buscava imprimir velocidade no ataque para surpreender o adversário. Na melhor chance, Luan Martins bateu cruzado e, por muito pouco, Emerson Carioca não alcança para desviar para o fundo das redes.

Quando o primeiro tempo parecia que iria terminar no 0 a 0, o árbitro da partida marcou pênalti para o Ituano-SP aos 43 minutos de jogo. Paulinho Dias cobrou no meio e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda passou a pressionar em busca do empate. Pedrinho e Luciano Naninho arriscaram de fora da área com perigo.

Aos 26 minutos, o árbitro da partida viu uma falta dura de Pedrinho no adversário e expulsou o camisa 11 tricolor. Mesmo com um a menos, o Voltaço seguiu pressionando o adversário e quase empatou duas vezes. Primeiro com Alef Manga, que bateu da entrada da área e acertou o travessão. A segunda com Robertinho, que bateu forte de dentro da área, mas parou na defesa do goleiro adversário.

Entretanto, foram os donos da casa que chegaram ao segundo gol, com Cadu Baroni, aos 49 minutos de jogo.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro Série C – 11° rodada

Ituano-SP 2×0 Volta Redonda

(15/10/2020 – estádio Novelli Júnior- 20h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Luan Leite, Gabriel Leite e Luiz Paulo; Bruno Barra, William Mineiro (Pedrinho), Wallisson (Robertinho) e Emerson Carioca (Luciano Naninho), Alef Manga e Luan Martins (João Carlos). Técnico: Luizinho Vieira

Cartão amarelo: Wallisson e Gabriel Pereira.

Cartão vermelho: Pedrinho