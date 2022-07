Fora de casa, Voltaço empata com a Cabofriense e entra para o G2 do grupo B

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 17:05 horas

Bruno Santos marcou o gol tricolor, o seu décimo na competição

Volta Redonda- O Volta Redonda empatou com a Cabofriense por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira, dia 21, no estádio Correão, em partida válida pela 5ª rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca A2. O atacante Bruno Santos, artilheiro da competição, agora com dez gols, marcou para o Voltaço. Cadu anotou para os donos da casa.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço entra no G2 do grupo B, com dez pontos ganhos. Já na classificação geral, a equipe abre três pontos para o segundo colocado e precisa de um empate na última rodada diante do America, dia 28, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira, para se garantir, matematicamente, como primeiro colocado.

Mas antes, o Esquadrão de Aço enfrenta o Ypiranga-RS, segunda-feira, dia 25, às 20h30, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A mil por hora, o Volta Redonda não demorou a abrir o placar no Correão. E tinha que ser com o artilheiro do Campeonato Carioca A2. Matheus Alessandro encontrou Bruno Santos dentro da área e o camisa 9 completou para o fundo das redes, marcando o seu décimo gol na competição.

A Cabofriense buscou o empate e até chegou a assustar com Alexandro, porém, a primeira etapa terminou com o Esquadrão de Aço na frente no placar.

Na volta do intervalo, os donos da casa pressionaram em busca do gol, porém, pararam em Vinícius Dias, que se esticou todo para desviar chute de Caio. Já o Esquadrão de Aço quase chegou ao segundo com Wendson após belo chute da entrada da área.

A Cabofriense chegou ao empate aos 34 minutos com Cadu. No minuto seguinte, o Voltaço ficou com um jogador a menos porque Thomas Kayck tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Porém, a partida terminou mesmo empatada em 1 a 1.

Campeonato Carioca A2 – 5ª rodada da Taça Corcovado

Cabofriense x Volta Redonda

(21/07/2022 – estádio Correão – 14h45)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Edgar, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Mauro Gabriel (Pedro Thomaz) e Matheus Alessandro (Caio Vitor); Igor Bolt (Wendson), Lelê (Danrley) e Bruno Santos (Rafhael Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Bruno Santos (VRE); Cadu (Cabofriense)

Cartão amarelo: Matheus Alessandro