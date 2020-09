Fora de casa, Voltaço empata com o São Bento e mantém vice-liderança na Série C

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 18:28 horas

Sorocaba, SP – O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o São Bento-SP no estádio Walter Ribeiro. João Carlos marcou o gol tricolor. Com o resultado, o Voltaço permanece na vice-liderança do grupo B. Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço recebe o Brusque-SC, domingo, dia 27, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Os primeiros minutos foram de pressão total do Volta Redonda. Em menos de 15 minutos de partida, o Esquadrão de Aço criou três grandes chances para abrir o placar.

Aos quatro minutos, Pedrinho cobrou falta na área e Luciano Naninho cabeceou para o gol, mas Paulo Vitor fez grande defesa. Oito minutos depois, Robertinho lançou Pedrinho, que bateu cruzado, a bola desviou no defensor e acertou a rede pelo lado de fora.

A pressão tricolor continuou e, aos 14 minutos, Luiz Paulo bateu cruzado e, por muito pouco, João Carlos não alcançou e desviou a bola para o fundo das redes.

Por sua vez, o São Bento só finalizou a primeira vez aos 18 minutos com Jheimy, que parou em grande defesa de Douglas Borges.

De tanto insistir, o Volta Redonda foi premiado com um gol aos 42 minutos. Luciano Naninho recebeu pela esquerda e cruzou para João Carlos escorar para o fundo das redes, abrindo o placar no Walter Ribeiro.

Na volta do intervalo, os donos da casa partiram em busca do empate e assustaram com Erick, que finalizou da entrada da área e acertou a rede pelo lado de fora.

A resposta tricolor veio com Pedrinho, que recebeu de Luciano Naninho, invadiu a área e bateu para o gol, mas o zagueiro adversário deu um carrinho e conseguiu desviar a bola para a linha de fundo.

Quando a partida se encaminhava para o final, aos 49 minutos, os donos da casa conseguiram chegar ao empate. Após bola levantada na área, Bruno Barra tentou cortar e acabou desviando contra a sua meta.

Campeonato Brasileiro Série C – 7°rodada

São Bento-SP 1×1 Volta Redonda

(19/09/2020 – estádio Walter Ribeiro- 16h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Luan Leite e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (William Mineiro), Luciano Naninho (Bernardo), Robertinho (Emerson Carioca) , Pedrinho (Luan Martins) e João Carlos (Daniel Ribeiro). Técnico: Luizinho Vieira.

Gol: João Carlos