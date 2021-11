Formiga se despede da Seleção Brasileira nesta quinta-feira em partida contra a Índia

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 18:23 horas

Aos 43 anos, 26 destes atuando pela seleção, Formiga deixa a Canarinho com status de lenda e inúmeros recordes batidos

Manaus- Na noite desta quinta-feira (25), Brasil e Índia se enfrentam pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino, em partida realizada às 22h (de Brasília), em Manaus.

Mas durante a partida, os torcedores presentes na Arena da Amazônia e os fãs ao redor do mundo estarão de olho em Formiga. Afinal de contas, o duelo marca a despedida oficial da volante pela Seleção Feminina. Serão os últimos 90 minutos de uma trajetória que já soma mais de 20 mil minutos, em 233 jogos disputados com a Amarelinha.

Ao todo, são 26 anos de serviços prestados à Seleção Brasileira. Nesse intervalo, a meia somou 151 vitórias, 35 empates, 47 derrotas e 37 gols marcados pelo seu país. Sua história grandiosa se confunde com a da própria modalidade. Durante sua carreira, Formiga participou de todos os sete Jogos Olímpicos da história do futebol feminino e de sete dos oito Mundiais disputados até então.

Formiga é a atleta, entre homens e mulheres, que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Tri-campeã pan-americana, campeã da Copa América, vice-campeã mundial, duas vezes medalha de prata em Olimpíadas. Essas são apenas algumas das credenciais da meia para o mundo. Às vésperas de um momento tão especial, faltam palavras para a experiente atleta.

“Não sei nem o que dizer. É uma junção de sentimentos. Uma sensação de dever cumprido. Sinto que meu trabalho não está sendo em vão. Pela primeira vez não estou pronta, brinco que já nasci pronta, mas pronta para isso aqui, com certeza não estou (risos). Mas está sendo fantástico. Espero que todas as meninas entendam que o trabalho continua, espero que ela continuem contribuindo muito para o crescimento do futebol feminino no país”, destacou Formiga, à CBF TV, durante seu último treino pela Seleção Brasileira.

Quando o pontapé inicial for dado, quem ama futebol torcerá para que os últimos minutos de Formiga com a camisa da Seleção Brasileira sejam como seu legado para o esporte: intermináveis.

Fonte CBF*.