domingo, 10 agosto 2025
Fortaleza e Botafogo empatam na ida da semifinal do Brasileiro Feminino

Times decidem vaga na final na próxima sexta-feira, no Nilton Santos

by adrielly ribeiro

Foto: Davi Rocha

Fortaleza – Fortaleza e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2 na partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2, disputada nesta sexta-feira (8), no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Com o resultado, as equipes chegam em condições iguais para o duelo de volta, marcado para a próxima sexta-feira (15), às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quem vencer garante vaga na final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

O Botafogo abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Duda Basílio. Na etapa final, o Fortaleza reagiu e virou o jogo com gols de Natália, aos 19, e Esterfany, aos 31 minutos. Pouco depois, Carol converteu um pênalti para o time carioca e deixou tudo igual novamente.

Fortaleza e Botafogo já asseguraram o acesso à elite do futebol feminino nacional, assim como Atlético-MG e Santos, que disputam a outra semifinal. O jogo de ida entre mineiras e paulistas será na segunda-feira (11), às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

