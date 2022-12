França vence o Marrocos e garante vaga na final contra a Argentina - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 18:09 horas

A França bateu o Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo do Catar. O jogo foi na tarde desta quarta-feira (14) no estádio Al Bayt. Com a vitória, a França enfrenta a Argentina neste domingo (18). Theo Hernandez deu à França uma vantagem inicial com seu primeiro minuto, antes de o substituto Randal Kolo Muani dobrar a vantagem da França depois de sair do banco no final do segundo período. A França tentará manter o troféu conquistado em 2018 ao enfrentar a Argentina no domingo.

No sábado (17), Croácia e Marrocos disputam o terceiro lugar.