Fred se torna o terceiro maior artilheiro brasileiro na Libertadores

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 16:40 horas

Rio de Janeiro – Na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira, Fred alcançou mais uma marca expressiva em sua carreira. Ao balançar as redes do Maracanã, ele chegou a 22 gols e se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores.

O atacante do tricolor ultrapassou Jairzinho e se igualou a Célio Taveira (ex-Vasco e Nacional-URU, clube pelo qual marcou todos os seus 22 gols no torneio). Único jogador entre os cinco primeiros ainda em atividade, o camisa 9 do Time de Guerreiros está agora a três gols de se igualar e a quatro de ultrapassar Palhinha, o vice-líder do ranking, com 25 gols. O brasileiro com mais gols na história da competição continental é Luizão, com 29.

– Eu tento levar da maneira mais natural possível, sem colocar objetivos e metas. A minha função dentro de campo é fazer gol. Graças a Deus as coisas estão acontecendo, principalmente na Libertadores. Espero contribuir e quando eu consigo fazer os gols a gente tem saído com a vitória. Estou muito feliz – disse Fred, eleito novamente o melhor jogador em campo.

O artilheiro tricolor tem média de um gol por jogo na atual edição da Libertadores (quatro gols em quatro jogos). Ele ajudou o Tricolor a vencer o Santa Fe no Maracanã, resultado que deixou o Time de Guerreiros na liderança isolada do Grupo D, com 8 pontos.

– É muito especial. É muito fruto do trabalho que a comissão técnica do Roger tem feito conosco. Estamos em uma sequência muito forte de jogos decisivos. Nosso grupo é considerado um dos mais difíceis. E estamos com oito pontos, fazendo uma temporada boa, não só individual, mas coletiva. Estamos muito satisfeitos com este início – declarou Fred.

O capitão do Fluminense, desde que voltou ao clube, tem alcançado marcas importantes. Além de romper a barreira dos 400 gols na carreira, Fred se tornou o segundo maior artilheiro da história do Tricolor, agora com 186 gols – atrás apenas de Waldo (319).

Além disso, Fred é o maior artilheiro da história do Brasileirão por pontos corridos, com 152 gols. Ele é o quarto da lista geral, contabilizando todos os formatos de disputa, e assumirá a vice-liderança isolada se marcar três vezes no campeonato em 2021. Ele ultrapassaria Edmundo (153) e Romário (154) e ficaria atrás somente de Roberto Dinamite (190).

Outro topo de lista que o camisa 9 do Fluminense pode alcançar na temporada é o da Copa do Brasil. O capitão tricolor é atualmente o segundo maior goleador da competição, com 35, e está a um gol de se igualar a Romário e a dois de ultrapassar o Baixinho e se isolar na artilharia do torneio.

Os maiores artilheiros brasileiros da Libertadores:

1- Luizão – 29 gols

2- Palhinha – 25 gols

3- Fred e Célio Taveira – 22 gols

4- Jairzinho – 21 gols

5- Guilherme e Ricardo Oliveira – 19 gols