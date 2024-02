Futebol Feminino: Brasil enfrentará a Argentina nas quartas de final da Copa Ouro

Los Angeles – A Seleção Brasileira Feminina de Futebol conheceu nesta quinta-feira (29), o seu adversário nas quartas de finais da Copa Ouro, que está sendo disputada nos Estados Unidos. O Brasil terá pela frente a Argentina, no maior clássico sul-americano, que será disputado no domingo (3), às 0h15, no Estádio BMO, em Los Angeles.

A equipe brasileira terminou a fase de classificação invict a, venceu todos os jogos,ficou na liderança do seu grupo em segunda colocada no ranking geral.

Advertisement

Já a Argentina terminou a primeira fase na terceira posição do seu grupo, com uma vitória, um empate e uma derrota. As argentinas ficaram na sétima posição no ranking da Copa Ouro.