Futebol guarda uma bonita história para o bairro do Frade

Angra dos Reis – Enquanto aguardam os efeitos da ocupação que a Polícia Militar pretende fazer no Frade, os moradores da comunidade podem falar com orgulho de um morador ilustre, que deve servir de referência para os mais jovens. Magno Costa Fernandes, 26 anos, retornou ao futebol brasileiro depois de algumas temporadas pelos campos da Bolívia. Nascido em Angra, “El lobo” foi criado no Frade e deu seus primeiros chutes para valer na areia da praia e nos campinhos do bairro.

Magno vai defender agora o Mixto Esporte Clube, de Cuiabá, Mato Grosso, depois de fazer sucesso no futebol boliviano nos últimos anos, onde ganhou o apelido “El Lobo”. Magno Costa já está em Cuiabá e na sua chegada ao aeroporto foi muito bem recepcionado por um grupo de torcedores do Mixto.

O jogador já iniciou os treinamentos no novo clube, e fará sua estreia na equipe no dia 21, terça-feira, às 20h10, no Estadual de Mato Grosso, contra o União, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. O Mixto já vinha monitorando o Magno Costa há algum tempo. A diretoria do clube o considera um atacante completo, com bom porte físico e facilidade em atuar dentro da área, assim como pelos lados do campo. “El lobo” se movimenta bastante no ataque.

“O atacante vem de duas ótimas temporadas no futebol boliviano e gostou da proposta e do projeto oferecidos. O futebol de Mato Grosso vem crescendo e o Mixto é uma equipe com uma camisa forte e tradicional no estado. Apesar de jovem, ele é um dos mais experientes do grupo de jogadores do “Tigre alvinegro”, disse o empresário do jogador, Ricardo Alves.

Com o bom desempenho no país vizinho do estado de Mato Grosso, Magno já está integrado ao time e vai fazer parceria no ataque do Mixto com Eduardo Romarinho e Paulinho Mingau. A equipe segue os treinamentos sob o comando do técnico Gianni Freitas, com a parte física sendo realizada no Complexo Dom Aquino, e a parte tática com bola no miniestádio do Pelézinho, no bairro Santa Isabel.

O futebol quando criança no Frade

Oriundo do bairro do Frade, desde menino ele jogava futebol na escolinha do Bat, o Batista do Frade, nas areias da praia e campos do bairro. Esse ano ele disputou a Simón Bolívar Cup (2ª divisão boliviana) pelo Palmaflor de Quillacollo, conquistando o título e acesso para a Primeira Divisão em 2020. Além de velocidade e força, ele tem boa estatura, com 1,85m. Magno fez 12 gols na temporada. Ele teve passagens pelas categorias de base do Vasco-RJ e Marítimo de Portugal. No profissional, jogou por Madureira-RJ, Olaria-RJ, Bezanija da Sérvia, Sobrado e Satão do futebol português, além das últimas temporadas no futebol boliviano. No ano de 2018, Magno Costa foi campeão da Série B do futebol amador em Angra dos Reis, conquistando o título pelo ABC, do Frade, na Copa LADAFAR.