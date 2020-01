Gabigol acerta e fica no Flamengo até 2024

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 10:23 horas



Rio – O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 após acordo entre o Rubro-Negro e a Inter de Milão. Autor dos dois gols na final da Conmebol Libertadores 2019, o camisa 9 e ídolo da torcida também publicou vídeo nas redes sociais garantindo a permanência,

Em sua primeira temporada no Flamengo, Gabriel Barbosa marcou 43 gols: 25 no Campeonato Brasileiro, 9 na Conmebol Libertadores, 7 no Campeonato Carioca e 2 na Copa do Brasil.

Em suas primeiras palavras, o jogador mostrou felicidade em poder continuar no rubro-negro: “A Nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos, sorrimos, sofremos e vibramos. Quebramos barreiras e, se é para o bem da Nação, eu fico.”

Ficha do atleta

Nome: Gabriel Barbosa Almeida

Data de nascimento: 30/08/1996

Naturalidade: São Bernardo do Campo (SP)

Títulos pelo Flamengo: Campeonato Carioca (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Taça Libertadores da América (2019)