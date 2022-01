Gabigol antecipa retorno das férias e inicia trabalhos no CT do Flamengo

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2022, 19:12 horas

Rio de Janeiro- A reapresentação do elenco do Flamengo está marcada para a próxima segunda-feira (10), mas Gabigol já está de volta ao Ninho do Urubu.

O atacante do Flamengo decidiu encerrar as férias mais cedo e deu início à preparação para a temporada 2022 antes do restante de seus colegas de equipe. Ele esteve na manhã de ontem no Ninho do Urubu, onde passou por avaliações físicas e exames.

Um dos motivos para Gabigol antecipar o retorno é estar em boas condições na próxima convocação da seleção brasileira para jogos pelas Eliminatórias. O treinador Tite realizará a convocação na sexta-feira (14 de janeiro). O Brasil vai a campo diante de Equador e Paraguai, nos dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro.