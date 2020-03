Gabigol marca três e Flamengo goleia a Cabofriense por 4 a 1

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 21:16 horas

Rio – Após conquistar a Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana, o Flamengo estreou com pé direito na Taça Rio. Com nova atuação coletiva de gala, o rubro-negro goleou a Cabofriense por 4 a 1 na noite deste sábado (29). Os gols foram marcados por Michael e Gabigol (3).

O JOGO

O Flamengo começou o jogo totalmente no campo do adversário. Logo no minuto inicial, Michael arrancou e sofreu falta. Diego cobrou forte, mas o goleiro defendeu. Aos 13, o primeiro gol saiu! Gabigol recebeu em profundidade, bateu cruzado e Michael empurrou para as redes. Aos 20, o camisa 9 deixou Pedro Rocha em boas condições e o estreante chutou pra fora. Após a parada técnica, a Cabofriense empatou com Gama em chute da entrada da área. Aos 34, Renê aproveitou o rebote e arriscou de longe sem êxito. Aos 41, Gabigol deixou Michael na cara, mas o camisa 19 bateu na rede pelo lado de fora. Dois minutos depois, Vitinho deu um chapéu no marcador e Michael chutou em cima de George.

No primeiro lance do segundo tempo, Gabigol tabelou com Vitinho e serviu Pedro Rocha. O atacante bateu cruzado e o goleiro se esticou para defender. Aos 18, os papéis se inverteram no segundo gol! Michael recebeu bom lançamento de João Lucas, ganhou na velocidade e tocou para Gabigol, que dominou e bateu rasteiro de canhota: 2 a 1. Aos 29, Gabigol marcou mais uma vez após troca de passes entre Michael e Diego. Cara a cara com o arqueiro adversário, o artilheiro do novo Maracanã tocou por cima com maestria: 3 a 1. Aos 39, Diego fez a finta e Vitinho acertou o travessão. No lance seguinte, foi a vez de Michael carimbar o poste. Não demorou muito para Gabigol marcar seu terceiro no duelo! Diego deu mais uma grande assistência, e o ídolo da Nação bateu colocado no canto: 4 a 1.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (04), às 21h30, para enfrentar o Junior Barranquilla fora de casa na estreia da Libertadores.