Gabriel Magalhães recebe primeira convocação para a Seleção Brasileira

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:15 horas

Zagueiro do Arsenal substitui Lucas Veríssimo, lesionado

Rio- O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, está convocado para a disputa dos dois próximos jogos da Seleção Brasileira: contra a Colômbia, no dia 11, e contra a Argentina, dia 16 de novembro. Gabriel substitui o companheiro de posição Lucas Veríssimo, do Benfica, desconvocado após grave lesão no joelho direito sofrida no jogo do último domingo (7) pelo campeonato português.

Na manhã desta segunda-feira (8), Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, recebeu do Benfica o relatório do exame que comprovou a seriedade da lesão.

A Seleção Brasileira é líder das Eliminatórias com 31 pontos conquistados e faz nesta segunda-feira seu primeiro treinamento no CT Joaquim Grava. Ao todo, 13 jogadores já se apresentaram e participarão da atividade, marcada para as 16 horas.

Brasil e Colômbia se enfrentam na quinta-feira, às 21h30, na NeoQuímica Arena. Esta será a primeira partida da Seleção Brasileira neste período FIFA de novembro, o último de 2021. O encerramento do ano será contra a Argentina, em San Juan, no dia 16 de novembro.

Fonte CBF*