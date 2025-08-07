quinta-feira, 7 agosto 2025
Garotos de Aço disputam competições estaduais neste sábado (9)

Duelos acontecem em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Saquarema

by arthur

Foto: Robson Grigore

Volta Redonda – As equipes das categorias de base do Volta Redonda entrarão em campo no sábado (9), em partidas válidas pela Taça Rio, Copa Rio e Campeonato Carioca.

Os Garotos de Aço das categorias Sub-13 e Sub-14 farão suas estreias na Taça Rio, em jogos contra a Portuguesa. Ambos os jogos acontecerão às 14h e às 15h40 no Campo 3 do Centro de Treinamento Tigres do Brasil, em Duque de Caxias.

As equipes Sub-15 e Sub-17 iniciarão suas participações na Copa Rio, em jogos contra o Vasco da Gama, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Sub-15 entra em campo às 10h30 e o Sub-17 às 12h45.

Já o time Sub-20 disputará a segunda rodada do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, às 15h, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

