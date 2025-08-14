quinta-feira, 14 agosto 2025
Garotos de Aço enfrentam Botafogo pela Copa Rio neste sábado (16)

Jovens da base também enfrentam a Portuguesa pela terceira rodada do Campeonato Carioca sub-20

by arthur

Foto: Vinicius Gentil

Volta Redonda – As equipes das categorias de base do Voltaço terão compromissos importantes pelo Campeonato Carioca, Copa Rio e Taça Rio neste sábado (16).

As equipes Sub-17 e o Sub-15 encaram o Botafogo pela segunda rodada da Copa Rio, em casa, no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube. A bola vai rolar primeiro para o Sub-17, às 12h45, seguido pelo Sub-15, às 14h30.

Já as categorias Sub-14 e Sub-13 enfrentam o Mandanha FC no CT Pedrinho Vicençote, também pela Copa Rio. O sub-13 abre a rodada às 9h, e o sub-14 entra em campo logo depois, às 10h40.

O time sub-20 enfrentará a Portuguesa, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca da categoria. A partida acontecerá às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

O atacante João Bom, da equipe sub-20, foi o autor do gol do empate da equipe na última partida contra o Sampaio Corrêa e falou sobre a expectativa para o confronto.

“Fiquei muito feliz por poder entrar e ajudar a equipe com um gol, ainda mais pela atuação do grupo. Jogamos bem fora de casa, mas não conseguimos sair com a vitória. Estamos trabalhando e seguindo o que o treinador tem nos orientado para conseguirmos conquistar um bom resultado no final de semana”, disse o jogador.

 

