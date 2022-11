George Russell vence GP de São Paulo em dobradinha com Hamilton - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 18:02 horas

Jovem piloto da Mercedes já havia chegado em primeiro na sprint race

São Paulo – George Russell, da Mercedes, teve neste domingo, dia 13, sua primeira vitória em um GP na etapa São Paulo do Mundial de Fórmula 1, fazendo dobradinha com seu companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton. Russel já ganho a na corrida sprint, que definiu as posições de largada e foi disputada no sábado (11). O espanhol Carlos Sainz, que foi segundo na sprint mas largou de sétimo por ter sofrido punição por troca de motor, completou o pódio, levando a Ferrari ao terceiro lugar.

Com a punição de Sainz, a primeira fila no GP do Brasil foi toda da Mercedes. Russel manteve a liderança, seguido por Hamilton, até que uma colisão entre Kevin Magnussen (Haas) e Daniel Ricciardo (McLaren) ainda na primeira volta, na curva 8, provocou a entrada do safety-car.

No reinício da corrida, na volta 7, foi a vez de Max Verstappen (RBR) tentar forçar a ultrapassagem sobre Lewis Hamilton, ainda na curva 2, e bater no adversário. Os comissários de prova analisaram o incidente e concluíram que a culpa foi do holandês, que teve de pagar punição de cinco seundos no box. Poucos metros à frente, na curva 7, a McLaren de Lando Norris bateu na Ferrari que Charles Leclerc pilotava; Norris foi considerado culpado do incidente e teve a mesma punição de Verstappen.

Nenhum dos quatro carros precisou sair da corrida por causa do acidente. Hamilton foi aos boxes para trocar pneus e começou uma corrida de recuperação, chegando à segunda posição, atrás do companheiro de equipe, Russell, até que, na volta 52, Lando Norris parou na pista, com problemas em sua McLaren. A direção de prova acionou o safety-car virtual, quando todos os pilotos reduzem a velocidade e mantêm as diferenças em relação a seus competidores.

A corrida foi retomada na volta 60, mas Russel segurou a pressão de Hamilton até o final, cruzando a linha de chegada com 1,529 segundo de vantagem sobre o heptacampeão.

Carlos Sainz, que havia saído em sétimo, fez uma prova de recuperação e tomou a terceira posição do mexicano Sergio Perez (RBR) para completar o pódio. Charles Leclerc (Ferrari), que chegou em quarto, chegou a pedir à equipe para que Sainz cedesse a posição a ele, em virtude da disputa pelo vice-campeonato de pilotos, mas teve o pedido negado.

Enquanto isso, Perez teve que lutar com seus pneus médios na parte final da corrida, perdendo posições para Leclerc, Fernando Alonso (Alpine) e max Verstappen.

O oitavo foi Esteban Ocon (Alpine), seguido por Valteri Bottas (Alfa Romeo), em nono. A zona de pontuação foi completada pelo canadense Lance Stroll (Alpine).

Sebastian Vettel (Alpine) foi 11º, com Guanyu Zhou (Alfa Romeo) em 12º e Mick Schumacher em 13º – estes dois se beneficiaram de uma punição de cinco segundos a Pierre Gasly (AlphaTauri), que ficou em 14º.

Alex Albon (Williams) foi 15º, com seu companheiro de equipe Nicholas Latifi em 16º. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) foi o 17º.Lando Norris, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo não completaram a corrida.