Grêmio e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2020, 08:38 horas

Clubes passam por momentos opostos na competição; partida será transmitida ao vivo a partir das 16h, pela Rádio Nacional

Rio de Janeiro – O Grêmio recebe o Vasco em Porto Alegre neste domingo (6), a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as equipes chegam a este confronto vivendo momentos totalmente opostos.

Momento positivo

O time do técnico Renato Gaúcho manda esta partida vivendo um momento muito positivo, com uma sequência de 7 jogos sem derrota (5 vitórias e 2 empates), que lhe garante a 7ª posição com 37 pontos, e com a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores na última quinta-feira (3).

Após poupar grande parte do time titular para o jogo contra o Guaraní (Paraguai), o comandante do Tricolor deve optar pela força máxima para enfrentar o Vasco em Porto Alegre. A única ausência deve ser o meia Jean Pyerre, que não teve nenhuma lesão detectada após deixar o gramado no jogo da competição continental. Mas a tendência é que Renato Gaúcho opte por começar sem ele a partida.

Fugindo do Z4

Após ser desclassificado da Copa Sul-Americana na última quinta ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Defensa y Justicia (Argentina), o Vasco vive um momento completamente diferente. Tendo agora o Campeonato Brasileiro como única competição, a equipe carioca tem como missão deixar a zona do rebaixamento (pois ocupa a 17ª posição com 24 pontos) o mais rápido possível.

Para o jogo deste domingo, o técnico português Ricardo Sá Pinto tem duas ausências certas, o artilheiro argentino Cano, que se recupera do novo coronavírus (covid-19), e o volante Andrey, suspenso.

Mas a notícia positiva é a possível escalação do goleiro Fernando Miguel e do atacante Talles Magno, que se recuperaram do covid.

Fonte: Agência Brasil *