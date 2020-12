Grupo de 20 torcedores do Flamengo protestam no Maracanã pela eliminação na Libertadores

Rio de Janeiro – Um grupo de aproximadamente 20 torcedores se reuniu na porta do Maracanã para protestar a derrota e eliminação do Flamengo perante o Racing da Argentina, na Copa Libertadores da América. O clube perdeu nas disputas de pênaltis por 5 a 4 após defesa do goleiro argentino perante o chute de Arão.

Logo após a partida, o grupo protestou sob olhares dos policiais. Os principais alvos do protestam foram os jogadores Gustavo Henrique e Vitinho, além do técnico Rogério Ceni e alguns dirigentes. O grupo gritava frases de repúdio, como “acabou o amor”, fora as cobranças para o título da Série A, como “O Brasileiro virou obrigação”.

O grupo se dividiu por alguns portões do quando o ônibus do time saiu e a Polícia agiu para conter os torcedores. O ônibus do Flamengo deixou o Maracanã por onde os torcedores estavam reunidos, porém os jogadores saíram de carro por portões alternativos.

Torcedores avançaram para cima de um carro de uma emissora de televisão com socos e pontapés, sendo preciso a intervenção policial para encerras as agressões.

Em poucas semanas o Flamengo foi eliminado tanto da Libertadores pelas oitavas de final quanto da Copa do Brasil pelas quartas de final. Agora resta o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o terceiro colocado atualmente, com 39 pontos, três a menos do que o líder Atlético-MG. O time de Rogério Ceni volta a campo no sábado, quando tem pela frente o clássico com o Botafogo às 17h, no Estádio Nilton Santos.