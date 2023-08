Grupo do Voltaço terá Botafogo-PB, Amazonas e Paysandu

Volta Redonda – Após a vitória por 3 a 2 sobre o Aparecidense, no último sábado (26), o Voltaço garantiu a segunda colocação na fase classificatória para o quadrangular do Brasileirão da Série C e a vantagem de jogar em casa os jogos de volta. O time de Volta Redonda ficou no Grupo Quadrangular 2 (Grupo C) com o Amazonas (3º), o Botafogo-PB (6º) e o Paysandu (7º). O Volta Redonda venceu os três adversários na fase classificatória.

E o primeiro jogo será contra o Payssandu no próximo fim de semana, dia 2 ou 3 de setembro (data a ser definida pela CBF). O jogo será no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Curuzu, em Belém, no Pará.

Veja o retrospecto do Volta Redonda contra seus adversários na primeira fase:

– Voltaço venceu o Payssandu, por 3 a 0, no Raulino de Oliveira

– Voltaço venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 no Raulino de Oliveira

– No dia 17 de julho, data de aniversário da cidade de Volta Redonda, o Esquadrão de Aço goleou o Amazonas por 5 a 1, também no Raulino de Oliveira.

Os oito classificados foram divididos em dois quadrangulares na segunda fase, chamados de Grupo B e Grupo C. Os times enfrentam os adversários dentro de seus grupos nos quadrangulares em jogos de ida e volta. Após seis rodadas, os dois melhores times de cada quadrangular ganham acesso à Série B. Os líderes de cada lado também se enfrentam em dois jogos na final para definir o campeão da Série C de 2023. As disputas decisivas estão previstas para os dias 15 e 22 de outubro.

Veja como será a fase de grupos:

Quadrangular 1 (Grupo B)

Operário (1º)

Brusque (4º)

São José-RS (5º)

São Bernardo (8º)

Quadrangular 2 (Grupo C)

Volta Redonda (2º)

Amazonas (3º)

Botafogo-PB (6º)

Paysandu (7º)

Primeira rodada dos quadrangulares (2 ou 3 de setembro)

Quadrangular 1 (grupo B):

São Bernardo x Operário

São José-RS x Brusque

Quadrangular 2 (grupo C):

Paysandu x Volta Redonda

Botafogo-PB x Amazonas

Voltaço reforça elenco

O Volta Redonda continua se reforçando para buscar o acesso à Série B do Brasileirão. O clube acertou a contratação do lateral-esquerdo Isaac Bryan, que estava no Aymorés-MG, e do meia Gabriel Bonet, ex-Andraus-PR.

Isaac, de 26 anos, é conhecido pela sua polivalência e também atua como atacante pela esquerda. O atleta já passou por clubes como o Democrata-SL, Rio Branco de Venda Nova e o Goiânia.

Já Gabriel Bonet, de 28 anos, começou nas categorias de base do Santos. No profissional, soma passagens por clubes de menor investimento e do interior, como Rio Claro, São José-SP e Juventus-SP.