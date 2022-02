Guarda monta esquema de segurança para jogo do Fla e Boa Vista no Raulino

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 11:35 horas

Volta Redonda – A Guarda Municipal de Volta Redonda elaborou um esquema de segurança para a partida entre os times Flamengo e Boa Vista, válida pelo Campeonato Carioca, que será realizada nesta quarta-feira, dia 2, às 19h15, no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba. A Rua 558 está interditada desde a zero hora desta quarta-feira, para garantir a saída de emergência do Estádio.

O comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, informou que “todo o efetivo do plantão e alguns deslocamentos necessários estarão atuando no jogo”.

-Os agentes farão o controle e a fluidez do trânsito; fiscalizarão o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais, além de garantir a segurança de todos – informou.

De acordo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “estamos desenvolvendo um planejamento integrado, envolvendo todas as forças de segurança, de modo a garantir a fluidez do entorno do Estádio da Cidadania, para garantir a segurança do torcedor e o deslocamento da torcida”, afirmou.

Foto cedida pela Semop