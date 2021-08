Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 17:50 horas

Resende – Cinco anos atrás, no dia 2 de agosto de 2016, os olhos da imprensa esportiva se voltavam para um anúncio de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial e maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé anunciaria, neste dia, a criação de um projeto cujo objetivo era dar sequência ao legado do rei. Assim, nascia a Pelé Academia.

A sede no município de Resende carrega um significado simbólico. Geograficamente, o município é praticamente uma interseção entre os três estados brasileiros mais marcantes da carreira de Pelé: Minas, sua cidade natal; São Paulo, onde passou a maior parte de sua carreira, pelo Santos, e Rio de Janeiro, onde marcou seu milésimo gol, no Maracanã.

Em 2018, mais uma vez, os holofotes da imprensa esportiva nacional e internacional, se voltaram para a Pelé Academia. O próprio rei esteve, presencialmente, no Centro de Treinamento que abrigaria um grande projeto de formação de atletas e, antes de tudo, cidadãos, aliando a educação, a cidadania e o esporte. Esta receita de sucesso ainda ganhou uma nova componente em 2019, quando a Pelé Academia e o Resende FC firmaram a parceria com o clube francês Olympique Lyonnais.

– Conseguimos construir verdadeiramente um DNA de excelência para a formação de atletas, unindo o legado do Pelé a um clube gigante e exímio formador, como o Lyon. O projeto ainda está em estágio inicial, mas em breve terá cada vez mais frutos no futebol nacional e internacional. Foi um projeto com a benção do rei, que contou com o empenho de muitos profissionais gabaritados e qualificados para conduzir algo desta dimensão. Sabemos da responsabilidade de dar continuidade à história do maior jogador da história, mas a Pelé Academia cumpre esse papel e se preocupa com cada detalhe ao lapidar cada criança e jovem. Desde a alimentação completa, com cinco refeições diárias, até o conforto de um alojamento amplo e seguro. Vamos em frente para escrever novos capítulos nessa história – disse o diretor de marketing da Pelé Academia, Marcelo Montenegro.

Os primeiros passos em plena atividade

No ano de 2021, após a paralisação pela pandemia da Covid-19, a Pelé Academia conseguiu, pela primeira vez, entrar em pleno funcionamento comportando as categorias sub-20, sub-17 e sub-15. Mais de 60 atletas ficam alojados e recebem alimentação reforçada, acompanhamento de profissionais do campo da psicologia e toda a estrutura necessária para o desenvolvimento. Em campo, a equipe sub-20 do Gigante do Vale já faz uma das melhores campanhas da categoria na competição estadual. As demais categorias estão em etapa de pré-temporada.