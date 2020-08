Hamilton vence GP da Bélgica

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 12:50 horas

Inglês chega a vitória de número 89 na Fórmula 1

Rio de Janeiro – Lewis Hamilton terminou no topo do pódio, neste domingo (30), no Grande Prêmio da Bélgica. O inglês está a apenas duas vitórias do alemão Michael Shumacher, que detém o recorde de 91 triunfos na Fórmula 1.

Líder da temporada após sete corridas, o piloto da Mercedes largou na pole position e dominou a prova, de ponta a ponta, em Spa-Francochamps. Em segundo ficou o finlandês Valterri Bottas e fechando os seis primeiros lugares Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon e Alexander Albon.

“Não foi a mais fácil das corridas. As temperaturas dos pneus estavam caindo e eu comecei a sofrer um pouco. Não importa o tamanho do sucesso, precisamos baixar a cabeça para manter essa mentalidade de trabalho incrível”, declarou o hexacampeão Hamilton, após a terceira vitória em Spa-Francochamps na carreira de 89 triunfos em primeiro lugar

A próxima prova será em Monza, no GP da Itália, no próximo domingo, 6 de setembro.

As informações são da Agência Brasil *