Heitor projeta estreia do Voltaço no Estadual diante do Botafogo

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 17:18 horas

Volta Redonda – Tá chegando a hora! O Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca 2020 neste sábado, dia 18, às 18h, no Raulino de Oliveira, diante do Botafogo. Apesar de ser apenas a primeira partida no Estadual, o capitão do Esquadrão de Aço sabe da importância de estrear com vitória, ainda mais jogando em casa.

Para isso, o zagueiro destaca que a preparação foi muito forte e a equipe chega preparada para brigar pelos três pontos.

– Mantivemos a base do elenco do ano passado, os jogadores contratados chegaram para somar, alguns garotos da base, com muito potencial, subiram para o profissional e, com certeza, estamos com um grupo forte, pronto para fazer uma grande campanha no Estadual. Começando pela partida diante do Botafogo, na estreia, que acreditamos que será um desafio enorme. O Botafogo é um dos clubes grandes do Estadual e sabemos da qualidade da equipe, porém, o Volta Redonda também é um grande clube e estamos trabalhando forte para fazer um bom jogo e buscar esta vitória na estreia, que é muito importante para dar confiança para a equipe seguir forte na competição – destacou.

O capitão tricolor ainda aproveitou para mandar um recado para a família Voltaço, convidando para irem ao Raulino de Oliveira neste sábado.

– Agradecemos a força que os torcedores nos deram durante 2019 e que este ano eles continuem apoiando e jogando junto com o time. A torcida pode confiar no elenco que foi formado e pode ter a certeza que continuaremos dando o nosso melhor dentro de campo para honrar a camisa do Volta Redonda – completou.