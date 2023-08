Inscrições para os Jogos Estudantis de Volta Redonda encerram nesta sexta-feira

Volta Redonda – As inscrições para os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) 2023 encerram nesta sexta-feira (18). Podem participar estudantes entre 6 a 17 anos das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis na bio do Instagram @smel_vr. As unidades escolares devem preencher a ficha e enviar para o e-mail: [email protected] ou entregar pessoalmente na sede da secretaria, localizada na Rua Carlos Marques, nº 141, no bairro Voldac.

A abertura do Jevre 2023 está marcada para o dia 15 de setembro, às 15h, na PET – Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília. Os jogos seguirão até o dia 1º de novembro nos ginásios poliesportivos e nas arenas esportivas do município.

As modalidades da competição neste ano são: Atletismo; Badminton; Basquetebol; Basquetebol 3 x 3; Beach Tênis; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol; Futebol Society; Futsal; Futevôlei; Ginástica Artística; Ginástica de Trampolim; Ginástica Rítmica; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Skate – Street; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Teqball; Vôlei de Praia; Voleibol e Xadrez.

O Jevre 2023 será disputado em cinco categorias etárias: Sub-9 (nascidos em 2014 e 2015); Sub-11 (nascidos em 2012 e 2013); Sub-13 (nascidos em 2010 e 2011); Sub-15 (nascidos em 2008 e 2009) e Sub-17 (nascidos em 2006 e 2007).

Premiação

O subsecretário da Smel, Daniel Alves, comentou sobre a premiação deste ano. Os atletas classificados nas primeiras colocações serão contemplados com medalhas.

“Os alunos classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas, também haverá premiação geral da campeã do Jevre 2023, utilizado o critério de quadro geral de medalhas, padrão Jogos Olímpicos”, explicou Alves.