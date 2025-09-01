Instituto Dagaz realiza primeiro Festival de Judô em Volta Redonda

Volta Redonda – O Instituto Dagaz realizou, no último sábado (30), o primeiro Festival de Judô da entidade, reunindo mais de 100 atletas com idades entre 4 e 17 anos. Todos os participantes receberam medalhas. O evento também ofereceu bolo, picolé, caldos e refrigerantes para os judocas e seus familiares.

O festival aconteceu no Condomínio Cultural, no Ciep 299 Júlio Caruso, no Santo Agostinho, e foi marcado pela integração, aprendizado e troca de experiências entre os jovens.

Para o aluno Luiz Gustavo Meireles, que conquistou o segundo lugar na categoria meio-peso leve, o judô tem sido importante para sua formação. “Achei que o judô é bom tanto para autodefesa quanto para exercitar o corpo. Como atleta, é muito bom praticar judô”.

Lucas Gabriel Silva, campeão da categoria Sub-15, destacou que os ganhos vão além das medalhas. “Foi muito legal participar. Além de lutar, a gente aprende muito. Mesmo que não ganhe, já sai com aprendizado. Melhorei meu comportamento, comecei a ajudar mais em casa, perdi peso e ganhei mais disciplina”.

Bruno Marcodes, pai de um dos competidores, elogiou o projeto: “O Instituto Dagaz e o professor Rafael estão de parabéns. É uma iniciativa maravilhosa para nossas crianças, trazendo inserção social e muitos aprendizados. Só temos a agradecer”.

O sensei Rafael Resende avaliou o festival como um sucesso. “Esse primeiro festival superou as expectativas. Fico muito feliz em ver a participação e o entusiasmo dos alunos e suas famílias. Quero agradecer especialmente aos patrocinadores do Instituto Dagaz, CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e NTS (Nova Transportadora do Sudeste), que tornam esse trabalho possível. Aproveito para convidar todos a conhecerem e se matricularem nas aulas de judô do Dagaz”.

Aulas gratuitas de Judô

As aulas de judô do Instituto Dagaz são gratuitas e destinadas a crianças e jovens de 4 a 17 anos. Elas acontecem às segundas e quartas-feiras, nos horários de 9h às 10h e 15h às 16h.

As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Instituto Dagaz, no CIEP 299 – Condomínio Cultural, localizado na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, no bairro Santo Agostinho. Para se matricular, é necessário apresentar identidade e CPF do responsável e da criança, além de comprovante de residência.