Internacional supera o Grêmio e vence por 1 a 0 no Beira-Rio

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 21:48 horas

Porto Alegre- Pela 30ª rodada do Brasileirão o triunfo no Gre-Nal acabou sendo do Internacional. Jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Inter superou o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, dia 6. O gol da vitória no clássico foi marcado pelo atacante Taison, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Colorado chega aos 44 pontos e está em sétimo. Já o Tricolor permanece na zona de rebaixamento, em 19º, com 26 pontos.

O jogo

A etapa inicial foi equilibrada no Gre-nal. Com objetivos distintos, os dois rivais lutaram por cada bola. A primeira grande oportunidade foi da equipe colorada: Yuri Alberto dividiu com Gabriel Chapecó, finalizou, mas o arqueiro colocou pela linha de fundo. Aos dez, o atacante invadiu a área em velocidade, finalizou, mas a bola foi para fora.

O Grêmio assustou aos 11, em jogada de Borja com Villasanti, o paraguaio saiu de frente para o gol, mas Dourado conseguiu o corte na hora certa. Até que aos 39, Edenilson fez o lançamento para a área, encontrou Taison, que desviou de cabeça para o fundo do gol tricolor, abrindo o placar. Na sequência, Patrick acertou a trave adversária. O Tricolor quase empatou aos 45, em chute de Villasanti que foi travado por Méndez.

No segundo tempo, o jogo seguiu com muita transpiração e chances para os dois lados. Atrás no placar, o Grêmio teve a primeira chance na etapa final, quando Lucas Silva arriscou uma pancada de fora da área, Marcelo Lomba desviou, ela tocou na trave e ficou com o goleiro, aos seis. Na sequência, Taison serviu Yuri Alberto, que driblou Geromel e chutou por cima.

Os dois times seguiram criando, mas o placar se manteve. No fim, Patrick, do Inter, e Cortez, do Grêmio, foram expulsos.