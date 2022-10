Internacional vence Botafogo por 1 a 0 no Rio

Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 21:22 horas

Rio – No Estádio Nilton Santos, o Internacional superou o Botafogo, nesta noite (16/10), em partida da 32ª rodada do Brasileirão. Braian Romero marcou o gol da vitória de 1 a 0 do time gaúcho, que segue na vice-liderança do país, agora com 60 pontos na tabela.

O Botafogo criou as melhores chances no início do confronto. Atento, Keiller fez boas defesas para impedir que os arremates de longa distância feitos pelo ataque carioca surtissem efeito, e também contou com exibição segura da defesa colorada diante das ofensivas mandantes. Aos poucos, o Inter se soltou, e começou a achar espaços importantes pelos lados do campo.

A primeira oportunidade do Internacional apareceu aos 13, quando Wanderson interceptou a saída de jogo do Botafogo, disparou em direção à grande área e serviu Alemão. O atacante tentou a assistência, mas seu passe foi cortado pela linha de fundo. Na cobrança do escanteio, Pena achou Johnny, que cabeceou ao lado, e também arrancou suspiros.

Pela direita, Bustos finalizou bola parcialmente espirrada pela zaga aos 24. No rebote, Pena teve elegância para cortar o marcador com um drible de letra e, na sequência, finalizar por cima. Aos 34, Alemão finalizou a primeira, mas em condição que logo seria indicada como irregular.

Por fim, às vésperas do intervalo, o centroavante criou o principal lance do primeiro tempo, entortou rivais pela esquerda da grande área e tentou servir Alanpa. Por centímetro, o carrinho do 10 não deixou o Colorado em vantagem antes do intervalo, que chegou com o placar zerado.

Mudanças

O Botafogo tentou repetir o roteiro da primeira etapa no início da segunda, mas a pressão, que já fora breve mais cedo, levou ainda menos perigo depois do intervalo. Em compensação, o Inter mostrava ter o claro controle do jogo, e amadurecia um justo gol da vitória, que saiu após as primeiras três trocas da noite. Taison, Romero e Liziero entraram no Colorado, e precisaram de apenas quatro minutos para, aos 22, abrir a conta no Engenhão.

Acionado por Alan Patrick, Taison apareceu com espaço na intermediária ofensiva e encontrou importante passe vertical para Edenilson. O meio-campista fez o giro em cima do marcador e deixou a bola com Romero, que mostrou tranquilidade para ganhar ângulo e arriscar. Nas cercanias da pequena área, Philipe Sampaio fez parcial bloqueio. Dono do rebote, Ed também parou no rival, mas a segunda sobra foi de Braian, e o centroavante não perdoou.

Em vantagem, Mano voltou a usar do banco de reservas, desta vez para reforçar o poder de marcação e combate do time colorado. David e Lucas Ramos mantiveram o time com escapes pelos lados, e fecharam os espaços que Jeffinho, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Luis Henrique, empilhados no ataque, buscavam encontrar. Assim, e com mais um show de Bustos, Vitão, Moledo, Renê e Keiller, o Inter garantiu mais uma vitória fundamental no Brasileirão!

Ficha técnica:

Botafogo (0): Gatito; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Adryelson (Sauer) e Marçal; Danilo Barbosa (Luis Henrique), Tchê Tchê e Eduardo; Junior Santos (Matheus Nascimento), Tiquinho Soares e Victor Sá (Jeffinho). Técnico: Luís Castro.

Internacional (1): Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Liziero), Carlos de Pena, Edenilson (Lucas Ramos), Alan Patrick (David) e Wanderson (Taison); Alemão (Romero). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Braian Romero, aos 22’/2ºT (I).

Cartões amarelos: Tchê Tchê, Daniel Borges e Sauer (B). Rodrigo Moledo, Taison, Liziero, Mano Menezes e Johnny (I).

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Luanderson Lima dos Santos. Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo. VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira.