Invicto fora de casa, Voltaço se prepara para mais um confronto direto pelo G4 ‘Focados em fazer um grande jogo’

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 19:14 horas

Volta Redonda – Na terceira colocação do grupo B, com 13 pontos ganhos, o Volta Redonda pontuou em todas as quatro partidas que fez até o momento fora de casa. Invencibilidade que o Esquadrão de Aço quer manter diante do Londrina neste domingo, dia 4, às 16h, no estádio do Café, em mais um confronto direto pelo G4 do grupo B.

O lateral-direito Oliveira destacou a semana forte de treinamentos que a equipe vem fazendo e falou sobre a importância destes pontos fora de casa na briga pela classificação para a próxima fase.

– Em uma competição de pontos corridos, é fundamental pontuar fora de casa e estamos conseguindo fazer isso. Teremos mais um confronto direto diante do Londrina, que está abaixo da gente na tabela, na quinta colocação, e vamos entrar em campo sabendo da importância de somarmos pontos, mantendo ou aumentando a distância para as equipes que estão fora do G4. Estamos tendo uma semana muito forte de treinamento, o Luizinho está corrigindo os erros que tivemos nas últimas partidas e tenho certeza que chegaremos focados em fazer um grande jogo e buscar a vitória – destacou o lateral-direito Oliveira.

O Volta Redonda está na terceira posição, com 13 pontos, quatro atrás do líder Ypiranga-RS e a três do vice-líder Brusque-SC. O Criciúma-SC fecha o G4 com 12 pontos.

Exames

Os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do Volta Redonda realizaram nesta quarta-feira, dia 30, os exames de rotina para detectar a Covid-19.

Foram realizados 40 testes e apenas um atleta testou positivo para Coronavírus. O jogador foi isolado imediatamente e está recebendo a assistência do Departamento Médico do clube.