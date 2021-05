Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 07:57 horas

Itatiaia- Tendo como objetivo incentivar a prática esportiva, a prefeitura de Itatiaia por intermédio da secretaria de esporte e lazer, resolveu abrir o Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro e as demais áreas esportivas do município, como o Estádio Municipal Marcos Mendonça da Silva, na Vila Maia e os Campo do Fox, em Penedo e da Vila Flórida, para que a população possa praticar corridas e caminhadas matinais.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, a prática das atividades está liberada de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h, mediante o uso de máscara facial e distanciamento social, conforme recomenda a OMS – Organização Mundial de Saúde.

– Uma das formas mais fáceis de fazer exercícios é a caminhada e a corrida, por isso oportunizamos a população com a abertura dos estádios e campos. A melhoria na aptidão física, diminuição dos percentuais de gordura, aumento da imunidade, diminuição do stress e depressão são alguns dos benefícios que podem ser alcançados. Devido a pandemia é essencial que a população busque hábitos saudáveis e a Secretaria de Esportes e Lazer está buscando contribuir com o bem estar e a qualidade de vida da população, através do incentivo as práticas esportivas – explicou o secretário da pasta, Ralph Leandro.

Mais informações sobre podem ser adquiridas junto a Secretaria que fica situada na Rua Dona Apolinária, nº380, Centro. O telefone de contato é (24) 3352 6444.