Matéria publicada em 30 de março de 2021, 11:59 horas

Seleção nipônica faz cinco gols no primeiro tempo e nove na segunda etapa

Chiba- Os torcedores japoneses estão felizes da vida. Um dia depois de ver sua seleção olímpica vencer a da Argentina por 3 a 0 em amistoso, os fãs nipônicos viram a equipe principal do Japão golear Mongólia por 14 a 0. Repito: catorze a zero!

O duelo, válido pela oitava rodada do Grupo F das Eliminatórias Asiáticas para Copa do Mundo de 2022, aconteceu na cidade de Chiba, no Japão. Foi a segunda maior goleada do Japão na história, perdendo apenas para um 15 a 0 sobre Filipinas em 1967.

Ex-Liverpool e atualmente emprestado ao Southampton, o meia Minamino abriu o placar aos 13 minutos. Depois, Osako, Kamada, Morita e Tuya ampliaram ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Osako fez mais dois. E Furuhashi, Asano, Inagaki e Ito (ambos duas vezes) fecharam o elástico marcador.

O detalhe é que três desses gols foram anotados nos acréscimos, em um período de pouco mais de três minutos, quando a seleção da Mongólia simplesmente parou de jogar.

Com a goleada, o Japão chegou aos 15 pontos e lidera o grupo F. A seleção nipônica volta a campo pelas Eliminatórias em junho.

Fonte Globo Esporte*