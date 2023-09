Jeep Clube Volta Redonda promove a primeira trilha Brincajeep em Ipiabas

O Jeep Clube Volta Redonda (JCVR) realizará, no dia 23 de setembro, em Ipiabas, o primeiro Brincajeep. Segundo os organizadores, será um evento para toda a família com brincadeiras e premiações ao longo do dia.

O evento, que tem apoio do DIARIO DO VALE, contará com trilha leve e mais pesada, atendendo todos os amantes do 4×4. O comboio rumo à Ipiabas saíra às 10 horas, do posto AP, no Aterrado, com concentração a partir das 9 horas. Após a trilha, os jipeiros têm encontro marcado no Bar do Zappa, onde acontecerá show de banda de rock para encerrar o dia com muita adrenalina.

Esse será o primeiro evento realizado pela nova diretoria do Jeep Clube Volta Redonda, empossada no mês de agosto, formada pelo presidente Alex Noronha e vice-presidente Leonardo Ramos, além do diretor de eventos, Bruno Soligo e da diretora financeira, Nathália Rodrigues. O objetivo da gestão é fortalecer o esporte 4×4 e Off-Road no Sul Fluminense, tanto para veículos quando para motos, em diversas modalidades, unindo os vários grupos existentes movidos pela mesma paixão, levando o nome da região em eventos nacionais.

O aumento na participação do público feminino é outro ponto importante para a gestão, que busca aumentar o número de mulheres atrás do volante e não só como carona. Para isso, serão promovidos treinamentos de condução e navegação fundamental para a participação nas competições.

O Brincajeep tem como Patrocinadores: União Gonçalves, Master Veículos, LL Odontologia, Bella Casa Móveis, Bar do Zappa, JBM Telecom, Liftech, Roberto Pneus e Sumit Motors. Além do apoio dos jornais Diário do Vale e Folha do Interior.

Serviço: Trilha Brincajeep

Dia 23 de setembro

Concentração: 9 horas próximo ao Posto AP, no Aterrado, em Volta Redonda