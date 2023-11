Jeep Fest Vassouras atrai público de vários estados - Diário do Vale

Vassouras – O Jeep Fest Vassouras já tem presença confirmada de amantes do off road de diversas localidades do país. Organizado pela Prefeitura de Vassouras, com apoiadores, o evento deverá reunir pelo menos cinco mil pessoas neste final de semana, dias 11 e 12, na Pricesinha do Vale do Café.

Entre as equipes confirmadas está a delegação de Barroso, Minas Gerais, com 30 famílias participantes. Uma delas, é a do gerente de produção, Rosenildo Ferreira de Magalhães, que segue para a região em busca da beleza natural do Vale do Café, aliada a história e boa gastronomia.

– O Vale do Café é bastante famoso em todo o Brasil e conhecer a cidade fazendo o que mais amamos, que são as trilhas, nos chamou muito atenção. Somos jipeiros e não abrimos mão de passeios, expedições, reunindo amigos, e claro, sendo bem acolhidos – ressaltou Rosenildo.

E para receber o público a Praça Barão de Campo Belo, vai se transformar em um grande palco de atividades culturais. Com stands de relíquias do mundo off road, carros antigos, atrações musicais, jipeata e um polo gastronômico especial, o Vassouras Jeep Fest 2023 credencia Vassouras como a Cidade do 4×4, além de aquecer a economia local.

A vice-prefeita Rosi Silva já comemora o saldo positivo do evento. Isto porque, pelo menos 90% da rede hoteleira da cidade, já está com ocupação lotada. “Estamos de portas abertas e tudo organizado para recebermos jipeiros e seus familiares, mostrando o potencial turístico da nossa cidade, que é inigualável”, ressaltou Rosi, comemorando ainda o aquecimento da economia local.

DEGUSTAÇÃO DE CERVEJA

Jipeiros poderão degustar cerveja produzida pela Planta Piloto de Cerveja da UniVassouras, que tem capacidade de produção de 400 litros por mês, sendo utilizada, principalmente, na disciplina de Microbiologia e Fermentação Industrial no curso de Engenharia Química, nos estágios e pesquisas desenvolvidas no curso.

AVENTURA/FAZENDAS

Como não poderia ser diferente as fazendas históricas do Vale do Café também fazem parte das atrações. Haverá comboio guiado às Fazendas Cachoeira Grande, Santa Eufrásia e São Roque. E ainda Visita guiada à Fazenda União Carvalheira (Conhecendo o processo artesanal de fabricação de cachaça), e Jeepata – Passeio de jeep pelo circuito: Igreja Matriz, Centro Histórico, Mirante Imperial, Broadway e Centro de Convenções.

SHOWS

Bandas: Alecrim, Classika, Union Jack, Ultravolts, Caçarola Samba Show e Capital Elétrico. Além de food trucks, cervejas artesanais, área kid/SESC, artesanatos e muito mais. Inscrições gratuitas