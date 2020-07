João Carlos se junta ao seleto grupo de artilheiros do Campeonato Carioca

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 08:45 horas



Volta Redonda – O Campeonato Estadual de 2020 terminou na noite desta quarta-feira, 15, com o título conquistado pelo Flamengo sobre o Fluminense. O placar de 1 a 0 garantiu a festa para os rubro-negros e também para o atacante João Carlos, do Volta Redonda, que terminou a competição como maior artilheiro do Carioca ao lado do badalado Gabigol. Ambos fizeram oito gols no certame.

Como o atacante do Flamengo estava fora da final, após ter sido expulso no primeiro jogo diante do tricolor das Laranjeiras, quem mais poderia assustar João Carlos era o meia Nenê, que entrou em campo com seis gols. O experiente jogador do Fluminense, no entanto, não teve grandes chances ao longo da partida e passou em branco nesta quarta. Com isso, João Carlos ficou com essa conquista pessoal.

O atacante do Tricolor de Aço se junta a um seleto grupo de jogadores, e deve ser nome certo na premiação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para os melhores do Campeonato Estadual. Além disso, mantém o Volta Redonda em um posto que deve ser destacado. Nos últimos 20 anos, apenas seis vezes a artilharia ficou fora dos elencos dos chamados grandes clubes. Destas seis vezes, quatro foram a partir de campanhas de atletas do Volta Redonda.

A primeira vez que o Voltaço teve um artilheiro foi com Fábio, que na edição de 2002 fez 16 gols. Em 2005, Túlio Maravilha fez 12 gols no ano em que o Volta Redonda conquistou a Taça Guanabara. Um detalhe interessante: Túlio havia sido artilheiro do mesmo campeonato dez anos antes, com a camisa do Botafogo. Passaram-se 11 anos até que o Volta Redonda voltasse a ter o maior artilheiro carioca: Tiago Amaral e seus 10 gols fizeram história em 2016. Agora, João Carlos fecha a quadra. Que venha a quina!

Artilheiros dos últimos 20 anos:

2020 – João Carlos (Volta Redonda) e Gabriel (Flamengo)

2019 Bruno Henrique (Flamengo) 08

2018 Pedro (Fluminense) 07

2017 Paolo Guerrero (Flamengo) 10

2016 “Tiago Amaral” – Tiago Leite do Amaral (Volta Redonda) 10

2015 Fred (Fluminense) 11

2014 Edmílson (Vasco) 11

2013 Hernane (Flamengo) 12

2012 Somália (Boavista) e Alecsandro (Vasco) 12

2011 Fred (Fluminense) 10

2010 Vágner Love (Flamengo) 15

2009 Maicosuel (Botafogo) 12

2008 Wellington Paulista (Botafogo) 14

2007 Dodô (Botafogo) e Marcelo (Madureira) 13

2006 Dodô (Botafogo) 9

2005 Túlio Maravilha (Volta Redonda) 12

2004 Valdir (Vasco) 14

2003 Fábio Bala (Fluminense) 10

2002 Fábio (Volta Redonda) 16

2001 Edílson (Flamengo) 16

2000 Romário (Vasco) 19