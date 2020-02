Jogador de Porto Real vai defender o Itumbiara de Goiás

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 11:10 horas



Porto Real – “Eu sempre falei para ele nunca desistir de sonhar. Ele não desistiu, acreditou e conseguiu. Agradeço a Deus e a todos os que colaboraram para que meu filho tivesse essa oportunidade”, comemorou a cabeleireira Cátia Cristina de Oliveira, moradora do bairro São José. Ela é mãe de Yuri da Silva Oliveira, 15 anos, atacante porto-realense, selecionado para atuar no Sub-17 do Itumbiara Esporte Clube, de Goiás.

O jovem agradeceu o apoio da Escola Municipal de Futebol de Campo de Porto Real, onde era um dos alunos participantes. “Estou muito feliz por essa conquista dada por Deus e gostaria de agradecer a todos os meus colegas e professores. Estou muito satisfeito em poder representar nossa cidade e vou me esforçar para dar muito orgulho para os meus amigos, meus familiares e para a cidade de Porto Real”, contou Yuri.

Yuri é atacante e atuou em times como Volta Redonda e Resende. Ele foi escolhido através de uma avaliação ocorrida no dia 15 de janeiro, no Estádio Renato Monteiro. O prefeito Ailton Marques parabenizou o jogador. “É motivo de muita satisfação para Porto Real ter mais um atleta tão talentoso nos representando no futebol brasileiro. Gostaria de parabenizar o Yuri pelo excelente desempenho e por levar de maneira tão honrosa, o nome de nossa cidade”, considerou o prefeito.

O secretário de Esporte e Lazer, Antônio Sebastião da Silva, destacou a descoberta de talentos no município. “Porto Real é um berço de talentos. Já temos nomes jogando na região como, por exemplo, nos times: Volta Redonda, Resende e Barra Mansa e atletas em outros estados. Yuri é mais um talento reconhecido e a Secretaria de Esporte e Lazer deseja todo o sucesso na carreira dele”, disse o secretário, que também enfatizou o objetivo da Escola de Futebol de Campo de Porto Real. “A Escolinha de Futebol do Município tem o intuito de formar cidadãos e revelar talentos. O convívio entre os atletas e profissionais do esporte, a disciplina e o estudo, são fatores importantes nesse processo. Isso porque colaboram para o fortalecimento e desenvolvimento dos jogadores”, destacou.

O Itumbiara, campeão na categoria Sub-17, em 2019, tem como presidente: Lúcia Carlos Bastos de Souza Mendonça. O vice-presidente, Reinaldo Morais, explicou como aconteceu a avaliação que elegeu Yuri para o time. “Através do apoio de um de nossos colaboradores, André Gomes, o Jabuti, idealizador do projeto Futebol e Cidadania, da cidade de Quatis, realizamos uma seletiva envolvendo atletas de Porto Real e também quatienses. Identificamos o bom desempenho do Yuri e ainda de outros atletas, que estão sendo monitorados e para outra oportunidade. O Yuri assinou contrato de três anos no último dia 21 de fevereiro e começa a treinar já na terça, 03. Nossa especialidade é formar atletas, cidadãos de bem, que são, muitas vezes, contratados para atuar em outros clubes profissionais. A dedicação do jogador faz toda a diferença para o seu desenvolvimento. Acreditamos no talento e na habilidade do Yuri e na capacidade da região Sul Fluminense na promoção dos novos talentos do nosso futebol”, completou Reinaldo.