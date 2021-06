Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 13:25 horas

Os animais entram em campo acompanhados das atletas na partida entre Botafogo e São José pelo brasileirão feminino

Rio- Além de buscar uma vitória, as atletas de Botafogo e São José (SP) também entrarão em campo nesta quarta-feira, dia 2, no Estádio Nilton Santos, às 15 horas. em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com o objetivo de levantar a bandeira em defesa dos animais.

Antes de se enfrentarem em campo, as atletas vão entrar em campo acompanhadas por cachorrinhos abandonados e resgatados do projeto @gatorrosemapuros, incentivando a adoção de animais.

A campanha da RJPET, é mais uma idealizada pelo secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de bem estar e proteção aos animais, é uma parceria com o Botafogo para apoiar as ONGs, incentivar adoção, e conscientizar o público sobre o significado de resgatar um animal de rua.

Segundo o secretário Marcelo Queiroz, o Botafogo tem um histórico de apoio a ações sociais e de conscientização, além de ser um grande parceiro nas ações realizadas pela secretaria.

– É uma felicidade enorme fazer essa ação com a parceria do meu time do coração. O Botafogo abriu a sua casa para mais uma ação essencial em defesa dos animais. A ideia é mobilizar os outros clubes do Rio de Janeiro, com ações especificas, usando os 4 grandes e unificando duas paixões nacionais: futebol e os pets. Também estamos em contato com entidades de outros esportes para levar o projeto – frisou.

O secretário disse também que “Todas as ações em prol dos animais contam com apoio incondicional do Governador Claudio Castro e visam tornar o estado uma referência na causa animal.” – finalizou o secretário.

O projeto que ajuda animais abandonados “@gatorrosemapuros”, fica na comunidade, Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A responsável pelos animais, Rita de Cassia, conta que além dos animais que cuida e abriga, ajuda os abandonados da comunidade.

Hoje o projeto conta com 30 cães e em torno de 150 gatos. O gasto mensal é de aproximadamente 200 quilos de ração por mês. Sobre participar da iniciativa do RJPET, a protetora ficou super feliz.

“Poder levar nossos animais em um estádio, em pleno campeonato brasileiro de futebol feminino é muito importante. Primeiro porque vamos ter a oportunidade de divulgar nossos animais e depois pela corrente de adoção, com apoio das atletas do futebol feminino.

Entram em campo

Pelo Botafogo – O cachorrinho Max, de 4 anos, foi resgatado das ruas, magro e com um câncer. Hoje está curado, lindo, vacinado e castrado – Esperando por uma adoção.

Pelo São José (S)P – A cadelinha Canela, de 2 anos, resgatada quando estava em uma casa sofrendo maus-tratos – Hoje está super saudável, castrada, vacinada e pronta para ser adotada.

Para conhecer o projeto @gatorrosemapuros, basta acessar o link: (https://instagram.com/gatorrosemapuros?utm_medium=copy_link)