Jogando em casa, Vasco perde para o Avaí

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 21:34 horas

Rio de Janeiro – Jogando em São Januário, o Vasco da Gama foi superado por 2 a 0 pelo Avaí pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado o Cruzmaltino segue com 4 pontos e na 14ª posição. O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo será diante do CRB, no próximo sábado, dia 19, às 16h30, em São Januário.

O jogo

O Vasco começou a partida estudando as ações do adversário e buscando sair em velocidade ao ataque. A primeira descida vascaína ao ataque veio aos 5 minutos, Juninho achou um belíssimo lançamento para Gabriel Pec na direita, que de primeira deixou para Léo Matos e correu para a área. O lateral vascaíno percebeu a movimentação do camisa 11 e tocou rasteiro, o atacante vascaíno dominou e acabou chutando em cima da marcação. Na primeira chegada com perigo do Avaí aos 27 minutos, Renato cruzou na área e achou Vinícius Leite que de primeira ajeitou para Getúlio, o atacante adversário subiu mais que a marcação e abriu o placar: 1 a 0.

O Cruzmaltino voltou a incomodar a meta adversária aos 35 minutos, Juninho recebeu com liberdade pelo meio, percebeu o espaço e arriscou a finalização do meio da rua, a bola acabou desviando na defesa e saiu em escanteio. Na cobrança, Marquinhos Gabriel mandou na primeira trave e a defesa adversária cortou. Na sobra, Léo jabá devolveu para Marquinhos Gabriel que chegou cruzando de primeira, a bola encontrou Ricardo Graça que completou para as redes. Porém a arbitragem anulou o gol vascaíno alegando toque de mão do camisa 36.

Aos 42, Léo Matos aproveitou um erro na saída de bola do adversário e avançou pelo meio. O lateral vascaíno percebeu o espaço e arrsicou a finalização de longa distância, a bola acabou desviando no adversário e por muito pouco não tomou o rumo do gol, saiu raspando a trave. Aos 44, Edilson avançou pela direita e cruzou na área. Léo Matos tentou o domínio e acabou entregando nos pés de Renato, que com o gol aberto ampliou: 2 a 0. Aos 46, Marquinhos Gabriel recebeu na entrada da área e de primeira acionou Gabriel Pec. O atacante vascaíno cortou a marcação e finalizou, a bola acabou parando na boa defesa do goleiro adversário. Aos 48, Marquinhos Gabriel cobrou falta na área, Michel subiu mais que a marcação e testou firme. Bem posicionado o goleiro adversário ficou com a bola.

O Vasco voltou para a segunda etapa pressionando a defesa adversária e buscando diminuir o placar. A primeira investida vascaína veio aos 2 minutos, Gabriel Pec deu um belíssimo lançamento para Daniel Amorim, que avançava pela direita. O atacante vascaíno carregou, levantou a cabeça e cruzou na área buscando Germán Cano, o artilheiro vascaíno ganhou da marcação e acabou cabeceando por cima da meta. Aos 26, Morato lançou Léo Matos que avançava pela direita, o lateral vascaíno chegou cruzando de primeira e achou Daniel Amorim. O camisa 17 subiu mais que a marcação e cabeceou por cima da meta. Aos 32, Marquinhos Gabriel cobrou escanteio pela esquerda e mandou na cabeça de Léo Matos. O lateral vascaíno testou firme na direção do gol e acabou parando na defesa do goleiro adversário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 AVAÍ

Campeonato Brasileiro – 4ª rodada

Local: São Januário (RJ)

Data: Quarta-feira, 16/06/2021

Horário: 19h (Brasília)

Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes (MG) e Fernanda Gomes Antunes (MG)

Cartões Amarelos: Marquinhos Gabriel, Matías, Miranda e Morato (Vasco) / Bruno Silva, Jean Martim, Felipe Camargo e Iuri (Avaí)

Gols: Getúlio 27/1T; Renato 44/2T

VASCO DA GAMA: Vanderlei, Léo Matos (Cayo Tenório), Miranda, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Michel, Juninho (Matías) e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec (Morato), Léo Jabá (Daniel Amorim) e Germán Cano – Técnico: Fábio Cortez

AVAÍ: Gledson, Edilson, Alemão, Alan Costa e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley (Jean Martim) e Lourenço (João Lucas); Vinícius Leite (Valdívia), Renato (Iuri) e Getúlio (Jonathan) – Técnico: Claudinei de Oliveira