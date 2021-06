Jogando fora de casa, Botafogo empata com o Londrina

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 21:30 horas

Londrina, PR – Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Botafogo empatou com o Londrina por 2 a 2, na noite desta quinta-feira, dia 17, no Estádio do Café, em Londrina. Rafael Navarro e Luis Oyama foram os autores dos gols alvinegros na partida.

Com o resultado, a equipe carioca ocupa a terceira colocação na tabela de classificação com 8 pontos. O próximo compromisso será contra o Náutico, no domingo, dia 20, às 16h, no Estádio dos Aflitos.

O jogo

Embalado após duas vitórias seguidas no Rio de Janeiro, a equipe de Marcelo Chamusca foi para Londrina em busca de mais três pontos e do primeiro triunfo fora de casa. Do outro lado, o Tubarão buscava sua primeira vitória na competição.

A partida começou movimentada com uma oportunidade para cada lado. O time da casa teve a primeira chance. Ricardo Luz, aos 5 minutos, levantou bola na área, Douglas tirou no susto e a zaga alvinegra afastou no segundo momento.

Já na chegada alvinegra, o alvinegro mostrou efetividade e tratou de inaugurar o logo o placar. Aos 8, Chay cobrou falta na área e Rafael Navarro antecipou a defesa adversária para mandar para o fundo das redes. Belo gol de cabeça do cria. Londrina 0 x 1 Botafogo.

Em vantagem, o Botafogo não relaxou e seguiu fazendo um jogo bastante equilibrado. Explorando o contra-ataque, a equipe alvinegra chegou mais uma vez aos 17. Navarro puxou o contra-golpe em velocidade por dentro e tocou para Marco Antônio. O meia chutou para fora.

Mais para o final da etapa inicial, o confronto ficou bem truncado no meio de campo. Entretanto, o Alvinegro se manteve seguro e pouco sofreu com as ações ofensivas do Londrina. Douglas Borges pouco foi exigido. Chay, aos 40, ainda teve mais uma chegada e acabou fazendo um cruzamento forte que passou por toda área.

Na volta do intervalo, o Londrina precisou aumentar a rotação para sair da desvantagem e apostou nas bolas paradas para pressionar. Em uma sequência de escanteios no início do segundo tempo, a equipe da casa conseguiu o empate. Tárik, aos 8, deixou tudo igual.

Para voltar a ficar na frente, o Alvinegro foi para cima. Warley, aos 12, parou na boa defesa de Dalton. Aos 18, foi a vez de Chay quase marcar após um lindo chute colocado, que por pouco na encobriu o arqueiro. Navarro também teve a sua chance de marcar o segundo, após cruzamento de Marco Antônio. O Camisa 99 mergulhou de peixinho, mas a bola balançou a rede pelo lado de fora.

A pressão surtiu efeito e o tento alvinegro veio aos 26. Em boa trama ofensiva, Marco Antônio deixou Oyama na boa para recolocar o Botafogo na frente. 1 x 2. Mais uma vez atrás, o Londrina veio para o abafa no final do jogo e conseguiu empatar mais uma fez. Aos 42, Júnior Pirambu aproveitou o rebote e igualou tudo novamente.

Fim de jogo. Tudo igual em Londrina e um ponto a mais na conta do Botafogo em busca do acesso à Série A.

Por Fabio de Paula