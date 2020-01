Jogo-treino entre Voltaço e Resende será aberto apenas para associados

Volta Redonda – Finalizando a preparação para a estreia no Campeonato Carioca 2020, o Volta Redonda receberá o Resende neste sábado, dia 11, às 9h30, no Raulino de Oliveira, para um jogo-treino. As diretorias das duas equipes, em comum acordo, definiram que a partida será fechada para a imprensa e torcedores, sendo liberada a entrada no estádio apenas para os associados (sócio-contribuinte e sócio-torcedor) do Esquadrão de Aço e mais dois convidados.