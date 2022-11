Jogos interescolares de Resende serão realizados em novembro

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 15:44 horas

Atividades iniciam no próximo dia 5 e seguem até dia 26 com jogos de futsal e queimada no Horto Municipal do Paraíso

Resende- A Prefeitura de Resende promove no mês de novembro os Jogos Interescolares da Rede Municipal de ensino. Entre os dias 05 e 26 os alunos estarão envolvidos na realização das atividades, que acontecerão no Horto Municipal do Paraíso a partir das 8h.

Os jogos foram uma iniciativa da secretaria municipal de Educação, com apoio da secretaria municipal de Esporte e Lazer e da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), para promover um momento de confraternização, promover a prática esportiva e estimular a experiência entre os estudantes e professores do ensino fundamental da rede municipal. A competição terá a participação de 15 unidades escolares com alunos de 8 a 16 anos de ambos os sexos para a realização de duas modalidades: futsal e queimada.

Serão quase mil alunos divididos em cinco dias de brincadeiras. No dia 05 de novembro acontece a abertura das atividades já com jogos de queimada. Na abertura estarão presentes oficialmente 294 estudantes acompanhados dos responsáveis de suas unidades escolares; terá ainda apresentação de música do Criarte. Já nos dias 08, 10, 17 e 26 de novembro serão realizados os jogos de futsal.

No futsal foram inscritos 516 alunos e 448 atletas foram inscritos na queimada. Os estudantes serão divididos de acordo com a idade para que possam realizar os jogos de cada categoria.

– Preparamos os jogos com muito carinho, promovendo a competitividade amigável entre os estudantes. A Secretaria Municipal de Educação abriu as inscrições para que as escolas pudessem inscrever seus alunos e as atividades foram separadas de acordo com as idades dos inscritos. Todos os estudantes participantes ganharão medalha de honra ao mérito e as três primeiras classificadas levarão ainda um troféu para a escola – explicou Rosa Frech, secretária de Educação.