Jony Quest e Aliança Frade estão na final do Angrense de Futebol de Veteranos +40

Angra dos Reis – O Campeonato Angrense de Futebol de Veteranos+40 já tem os nomes de seus finalistas. Jony Quest e Aliança Frade vão disputar o título de campeão, em partida programada para o próximo domingo (17), às 11h, no campo do Real, na Japuíba. Os jogos das semifinais que definiram as vagas para a grande decisão aconteceram no domingo, 10, no campo do Real Esporte Clube.

No primeiro jogo, o Jony Quest garantiu sua vaga na final, após empate no tempo normal em 1 a 1, diante do Estrela de Angra, e a vitória nos pênaltis por 4 a 2. Os gols saíram no segundo tempo da partida. O Jony Quest, time de Paraty, saiu na frente no placar, através de Marcelinho Perequê, e o Estrela de Angra empatou após jogada pela esquerda de Gustavinho, que cruzou na área e Vitinho fez de cabeça. Nos pênaltis, o goleiro Henrique, do Jony Quest, pegou duas cobranças e garantiu a classificação do seu time. E no segundo jogo das semifinais, o Aliança Frade venceu o Pronav por 3 a 0, e assegurou a vaga para a final. O atacante Jefinho fez os três gols.