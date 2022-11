Jorginho não seguirá como técnico do Vasco

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 19:07 horas

Rio- O Vasco da Gama informou ontem (10) que Jorginho não prosseguirá como treinador da equipe de futebol profissional após o término do seu contrato. O técnico se reuniu com o diretor Paulo Bracks nesta quinta-feira (10), no CT Moacyr Barbosa. Deixam também o clube os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier.

Em seu site, o Vasco da Gama agradeceu o treinador por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional, “cumprindo a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A”.

“O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias”.