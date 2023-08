Angra dos Reis – O atleta angrense Asafe Alves, de 14 anos, irá participar do Jiu-Jitsu Con 2023 no dia 2 de setembro, em Las Vegas. Já no dia 1º de outubro, o jovem compete no Jiu-Jitsu World da Legue Phoenix 2023 Gi e No-Gi.

Recém campeão do Pan Kids de Jiu-Jitsu, na Flórida, Asafe permaneceu nos EUA. O atleta angrense foi convidado a realizar um treinamento em solo americano e participar de competições locais após sua conquista da medalha de ouro em julho deste ano.