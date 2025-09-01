segunda-feira, 1 setembro 2025
Jovem de Angra inicia carreira no futebol dos EUA

Laura Pires, de 15 anos, foi selecionada pela Putnam Science Academy

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Connecticut (EUA) – A jogadora angrense Laura Pires, de 15 anos, começou sua carreira nos Estados Unidos, no estado de Connecticut. Ela participa de um torneio promovido pela Putnam Science Academy, instituição que a selecionou para integrar suas equipes de futebol feminino.

No sábado (30), Laura disputou partidas pelo Matchday Women’s Soccer, evento que avalia a qualidade técnica das jogadoras e facilita sua adaptação ao ambiente da academia. Ao todo, 18 brasileiras foram escolhidas para jogar nos EUA, sendo três do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a jovem angrense.

Laura conquistou uma bolsa de estudos de 80% e cursará todo o ensino médio nos EUA, conciliando os estudos com os treinos e competições pelo time da Putnam Science Academy.

Foto: Divulgação

