Jovem de Angra inicia carreira no futebol dos EUA

Connecticut (EUA) – A jogadora angrense Laura Pires, de 15 anos, começou sua carreira nos Estados Unidos, no estado de Connecticut. Ela participa de um torneio promovido pela Putnam Science Academy, instituição que a selecionou para integrar suas equipes de futebol feminino.

No sábado (30), Laura disputou partidas pelo Matchday Women’s Soccer, evento que avalia a qualidade técnica das jogadoras e facilita sua adaptação ao ambiente da academia. Ao todo, 18 brasileiras foram escolhidas para jogar nos EUA, sendo três do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a jovem angrense.

Laura conquistou uma bolsa de estudos de 80% e cursará todo o ensino médio nos EUA, conciliando os estudos com os treinos e competições pelo time da Putnam Science Academy.