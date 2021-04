Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 19:17 horas

Rio de Janeiro – O Vasco da Gama inicia a sua trajetória no Campeonato Brasileiro Sub-17 em menos de um mês. O Cruzmaltino vem treinando firme para fazer bonito na competição, buscando repetir o feito da equipe Sub-20, que garantiu o título nacional há alguns meses. Um dos trunfos da equipe de São Januário é o lateral-esquerdo Kauã Lucas. Natural de Volta Redonda, ele comentou sobre o que esperar da equipe na competição.

– A expectativa é muito grande porque a gente vem se preparando bem para o Brasileiro. Todos podem esperar muita raça, muita dedicação e empenho dentro de campo. Estamos dispostos a dar sempre o nosso melhor durante os jogos porque vestir a camisa deste grande clube é uma honra – afirma.

Kauã Lucas acumula convocações para a base da Seleção Brasileira e é tido como um atleta espelho para os demais colegas de equipe. Apesar da pouca idade, ele busca usar a experiência adquirida nos anos no Cruzmaltino para ajudar em busca de novas conquistas.

– Toda equipe tem uma responsabilidade muito grande em defender o Vasco da Gama. Cada atleta tem ciência disso. Por já ter sido convocado algumas vezes para a Seleção Brasileira, eu também me vejo como uma das referências do grupo, buscando sempre ajudar os companheiros e o time para que alcancemos bons resultados – completa.

Como não poderia ser diferente, a jovem promessa vascaína almeja terminar a competição no lugar mais alto do pódio e, é claro, integrar a equipe principal o quanto antes.

– Eu vou trabalhar forte para ajudar a equipe a fazer um bom Campeonato Brasileiro e ir em busca do título. Ser campeão é a melhor sensação e acho que esse tem que ser o espírito. Outro objetivo pessoal é, quem sabe, conquistar a vaga no time de cima, seguindo trabalho com seriedade e foco – encerra Kauã Lucas.

O Vasco da Gama iniciará o Campeonato Brasileiro Sub-17 no dia 8 de maio, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, diante do Atlético-MG. Completam o Grupo B o Atlhetico-PR, Chapeconse, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Santos e Sport.